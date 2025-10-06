В наряде цвета латте и с меховыми манжетами: Дженнифер Лопес продемонстрировала эффектный образ

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Папарацци снова запечатлели Дженнифер Лопес в Нью-Йорке, которая сейчас активно занимается промокампанией своей новой работы — драматического мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором она сыграла главную роль. Она вышла из студии шоу «Today» на канале NBC в Рокфеллер Плаза.

На этот раз звезда продемонстрировала эффектный аутфит в ансамбле от ливанского бренда Harithand. На ней был теплый костюм приталенного силуэта цвета латте, который состоял из юбки-карандаша и топа с круглым вырезом и длинными рукавами, которые имели меховые бежевые манжеты.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук Джен дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках и коричневым крокодиловым клатчем.

Лопес сделала прическу «Мальвинка», вечерний макияж и маникюр шоколадного оттенка. В ушах у артистки были элегантные золотые серьги от Martha Calvo, на лице — массивные коричневые очки, а на руках — кольца.

Напомним, Дженнифер Лопес очаровала луком в бельевом стиле. На ней было богемное шелковое коричневое платье с белым кружевом от бренда Zimmermann.