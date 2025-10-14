В наряде цвета марсала и остроносых туфлях: улыбающуюся Риз Уизерспун папарацци подловили в Нью-Йорке

Риз Уизерспун / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Риз Уизерспун. Актриса с улыбкой вышла из автомобиля в стильном луке.

На звезде был наряд цвета марсала — этот оттенок уже несколько сезонов не сдает своих позиций и остается одним из любимых среди настоящих модниц.

Риз Уизерспун / © Getty Images

Уизерспун была одета в жилет с V-образным вырезом, брюки свободного кроя и твидовый жакет с накладными карманами и золотыми пуговицами.

Аутфит Риз дополнила коричневыми остроносыми туфлями и черной сумкой. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с персиковыми румянами и розовой помадой. Из украшений актриса использовала золотые серьги, золотую цепочку с бриллиантовой подвеской и золотые кольца.

Напомним, Риз Уизерспун на премьеру четвертого сезона сериала «Утреннее шоу» надела черное асимметричное платье с большим бантом.