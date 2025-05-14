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В наряде цвета марсала: Том Круз в стильном луке представил на Каннском кинофестивале фильм "Миссия невыполнима"
62-летний актер выглядит отлично и бодро.
Том Круз в рамках Каннского кинофестиваля посетил фотоколл фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», в котором сыграл главную роль.
Перед прессой он предстал в ярком стильном аутфите. На актере был наряд цвета марсала, состоявший из трикотажного поло и классических прямых брюк со стрелками.
Одежду Круз скомбинировал с кожаными темно-бордовыми туфлями. На лице у него были очки-авиаторы, а на руке - часы.
На фотоколле вместе с Томом были его коллеги из фильма и режиссер Кристофер Маккуорри.
Напомним, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.