В наряде цвета пудры: Хайди Клум впервые за 16 лет посетила Венецианский кинофестиваль

Суперзвезда подчеркнула фигуру оригинальным платьем, которое было создано по индивидуальному заказу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум сияла в роскошном платье оттенка пудры на открытии 82-го Венецианского кинофестиваля. Это знаменитое мероприятие она посетила с перерывом в 16 лет, ведь в последний раз выходила на его красную дорожку в 2009 году.

Наряд Хайди был от бренда Intimissimi и создан по индивидуальному заказу. Он включал эффектный корсет-боди с прозрачными вставками, легкую шелковую юбку с драпировкой на бедрах и разрезом на юбке.

Модель дополнила образ босоножками на каблуках от Aquazzura, а также клатчем-конвертом от Tyler Ellis, на шее шее сверкало роскошное колье-чокер с камнями, а волосы ее стилисты уложили в легкие и небрежные волны.

На это мероприятие она прибыла со своей старшей дочерью Лени, которая была одета в черное платеь с прозрачными вставками и роскошным декольте от Intimissimi, также дополнила образ колье от Lorraine Schwartz.

Ранее Хайди заметили на пирсе, когда она на водном такси прибыла в Венецию в оранжевом наряде и с палантином от Gucci.

