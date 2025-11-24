ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

В наряде цвета пудры: Кейт Хадсон надела лук от Dolce & Gabbana в Париже

Актриса отправилась во Францию, где посетила премьерный показ фильма со своим участием.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон вышла на красную дорожку в Париже одетая в платье миди оттенка пудры, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

На ней было платье от Dolce & Gabbana из шелкового атласа с широкими бретельками и черным лифом, который имитировал бюстгальтер. Дополнила наряд она серьгами в форме веера с бриллиантами, капроновыми колготками и туфлями на каблуках. Макияж актрисы был лаконичным, как и ее прическа с собранными волосами.

Кейт Хадсон в платье от Dolce & Gabbana / © Getty Images

Кейт Хадсон в платье от Dolce & Gabbana / © Getty Images

Этот лук казался более лаконичным, чем тот, который актриса выбрала для появления на публике в Берлине. Напомним, что Кейт вышла на красную дорожку в прозрачном платье от Vera Wang насыщенного синего цвета, который напоминал сапфир. Также у синего платья были рукава «баранья нога».

Кейт Хадсон в платье от Vera Wang / © Getty Images

Кейт Хадсон в платье от Vera Wang / © Getty Images

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (25 фото)

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
291
