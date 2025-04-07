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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

В наряде цвета сливочного масла: Хайди Клум продемонстрировала трендовый весенний лук

51-летняя немецкая супермодель имеет отличное чувство стиля. Она всегда выходит в свет в стильных образах.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Супермодель, как всегда, выглядела стильно.

На Хайди был наряд трендового цвета сливочного масла, состоявший из укороченного тренча с поясом и широких брюк с большими накладными карманами и ремешками.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Аутфит Клум дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и рыжей кожаной сумочкой из зернистой кожи. Она распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и нюдовый маникюр. Модель надела на лицо очки-авиаторы с розовыми линзами, украсила шею золотой цепочкой с подвесками, уши – массивными золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, Хайди Клум ранее вышла в свет в черном кожаном платье без рукавов, с драпировкой и высоким воротником.

Гайді Клум_2 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_1 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_8 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_7 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_6 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_4 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_3 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Дата публикации
Количество просмотров
80
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