В наряде цвета сливочного масла: Хайди Клум продемонстрировала трендовый весенний лук

Хайди Клум / © Getty Images

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Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Супермодель, как всегда, выглядела стильно.

На Хайди был наряд трендового цвета сливочного масла, состоявший из укороченного тренча с поясом и широких брюк с большими накладными карманами и ремешками.

Хайди Клум / © Getty Images

Аутфит Клум дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и рыжей кожаной сумочкой из зернистой кожи. Она распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и нюдовый маникюр. Модель надела на лицо очки-авиаторы с розовыми линзами, украсила шею золотой цепочкой с подвесками, уши – массивными золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцами.

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Напомним, Хайди Клум ранее вышла в свет в черном кожаном платье без рукавов, с драпировкой и высоким воротником.