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- Шоу-бизнес
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В наряде цвета сливочного масла: Линдсей Лохан показала, как выглядела в 12 лет
39-летняя актриса в ярком аутфите побывала на программе телеканала ABC, где и показали ее детское фото.
Линдсей Лохан побывала на утреннем шоу Good Morning America на телеканале ABC в Нью-Йорке.
Там она продемонстрировала стильный образ в твидовом клетчатом мини-платье цвета сливочного масла с золотыми пуговицами. Лук Лохан дополнила желтым ободком на голове и желтыми босоножками на шпильках.
В эфире телепрограммы показали коллаж, на котором сравнили этот образ Линдсей с ее образом в 1998 году, когда ей было 12 лет. Тогда на ней был кардиган цвета сливочного масла в рубчик и желто-белый клетчатый ободок. В детстве Лохан была очень милой девочкой.
«@lindsaylohan была королевой тренда желтого масла с 1998 года, если вы забыли», — подписали фото в совместном посте шоу и актрисы.
Напомним, Линдсей Лохан на премьеру сиквела «Безумная пятница» в Мехико появилась в красивом розовом платье с драпировкой и рюшами от Balmain.