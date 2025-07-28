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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В наряде цвета сливочного масла: Линдсей Лохан показала, как выглядела в 12 лет

39-летняя актриса в ярком аутфите побывала на программе телеканала ABC, где и показали ее детское фото.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан побывала на утреннем шоу Good Morning America на телеканале ABC в Нью-Йорке.

Там она продемонстрировала стильный образ в твидовом клетчатом мини-платье цвета сливочного масла с золотыми пуговицами. Лук Лохан дополнила желтым ободком на голове и желтыми босоножками на шпильках.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан

В эфире телепрограммы показали коллаж, на котором сравнили этот образ Линдсей с ее образом в 1998 году, когда ей было 12 лет. Тогда на ней был кардиган цвета сливочного масла в рубчик и желто-белый клетчатый ободок. В детстве Лохан была очень милой девочкой.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан

«@lindsaylohan была королевой тренда желтого масла с 1998 года, если вы забыли», — подписали фото в совместном посте шоу и актрисы.

Напомним, Линдсей Лохан на премьеру сиквела «Безумная пятница» в Мехико появилась в красивом розовом платье с драпировкой и рюшами от Balmain.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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