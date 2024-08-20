В наряде в стиле преппи и с эксклюзивной сумкой: Дженна Ортега удивила образом

Актриса Дженна Ортега продемонстрировала на улицах Нью-Йорка неожиданный наряд в стиле преппи. Лук девушки напоминал школьную форму, а его автором является бренд Thom Browne.

Образ включал белую короткую рубашку, синий кардиган на пуговицах и юбку ниже колен в зеленую клетку.

Дополнила она лук туфлями на каблуках от того же бренда, а также оригинально сумкой в виде книги от Ozias Custom Bag, а также солнцезащитными очками.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Сумку придумали специально для Дженны, о чем сказано на странице бренда.

"Два месяца назад меня попросили придумать сумки для Дженны Ортеги в духе легендарного фильма Тима Бертона "Битлджус". Первой идеей была сумка-обманка в форме знаменитой книги "Справочник для недавно умерших". Я решила превратить книгу в небольшой чемоданчик под названием "сумочка для недавно умерших"".

Напомним, что Ортега снялась в фильме режиссера Тима Бертона "Битлджус Битлджус", который выходит на экраны в сентябре.

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