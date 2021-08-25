В наряде весом 10 кг: Тина Кароль восхитила луком в платье с драгоценными камнями и воланами

В наряде весом 10 кг: Тина Кароль восхитила луком в платье с драгоценными камнями и воланами

Артистка исполнила "Україна - це ти" в прямом эфире ТСН.

Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины Тина Кароль приняла участие в специальном выпуске ТСН, который прошел в историческом центре столицы - на Золотых воротах. Локация подсвечивалась лампочками, и выглядело это очень красиво.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Звезда в прямом эфире спела композицию "Україна - це ти".

Кароль продемонстрировала роскошный образ. На ней было белое обтягивающее платье-бюстье от бренда Georges Chakra с воланами на одной стороне и шлейфом.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Наряд был инкрустирован драгоценными камнями, которые эффектно сверкало в лучах софитов.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Весит такое платье целых 10 кг. Можем представить, как тяжело было Тине в нем выступать. Но, как говорят, красота требует жертв.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Аутфит Кароль дополнила аккуратной укладкой, вечерним макияжем с красной помадой и серьгами с камнями.

Напомним, в День Независимости Кароль также выступила на праздничном концерте "День Независимости страны" на НСК "Олимпийский", где она появилась в экстравагантном топе ручной работы от французского дизайнера Clara Daguin со светодиодами.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

А также артистка в этот день спела в дуэте с итальянским оперным певцом - Андреа Бочелли, в рамках празднования 30-й годовщине Независимости Украины. На Тине было шелковое платье по фигуре от бренда Georges Chakra, декорированное спереди бантиками. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы певицы.

Тина Кароль и Андреа Бочелли / Instagram фан-группы Тины Кароль

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