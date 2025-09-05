- Дата публикации
В наряде винного оттенка: стильная Кэтрин Зета-Джонс под прицелом папарацци
Она улыбалась и была в прекрасном настроении, когда шла на интервью.
Актрису Кэтрин Зету-Джонс — звезду нашумевшего сериала Netflix «Уэнздей» — подловили фотографы в Нью-Йорке. Она в тот день продемонстрировала монохромный образ кроваво-красного цвета — любимый оттенок многих в осенний период.
Ее эффектный ансамбль включал кюлоты, свободную рубашку со скрытыми пуговицами и гламурный кардиган, полностью расшитый камнями и пайетками. Свой элегантный образ она дополнила кожаными ботильонами на высоком каблуке, а волосы уложила волнами, также она дополнила лук солнцезащитными очками и серебряными серьгами.
Ранее Кэтрин также заметили по пути на интервью, но в образе, который напоминал ее экранные персонаж Мортишу Аддамс — актриса носила лук от американского бренда Thom Browne.