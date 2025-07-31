В наряде, вышитом цветами из камней: 79-летняя актриса ошеломила молодым видом на премьере сериала "Уэнсдей"

Джоанна Ламли / © Associated Press

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В Лондоне состоялась премьера второго сезона популярного телесериала "Уэнсдей", который посетила британская актриса Джоанна Ламли. 79-летняя звезда ошеломила своим красивым и молодым видом.

Ламли появилась перед фотокамерами в элегантном образе total black. На ней было черное пальто со шлейфом и без пуговиц, вышитое с обеих сторон красивыми цветами из камней.

Джоанна Ламли / © Associated Press

На Джоанне также был топ и брюки-палаццо, которые звезда дополнила замшевыми черными туфлями.

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Ламли сделала красный маникюр, элегантную прическу с прикорневым объемом и выпущенными прядями и челкой, а также макияж смоки-айс и с красной помадой. Уши она украсила элегантными длинными серьгами с бриллиантами, а на руках были кольца.

Джоанна Ламли / © Associated Press

Джоанна сфотографировалась также со своими коллегами по ленте - Дженной Ортегой и Кэтрин Зетой-Джонс.

Джоанна Ламли, Дженан Ортега и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Напомним, сериал "Уэнсдей 2" выйдет на Netflix в двух частях: первая - 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.

События сериала разворачиваются вокруг Уэнсдей Аддамс, которая возвращается в Академию Nevermore. Ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные тайны Аддамсов.

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