В наряде за 38 тысяч гривен: дочь Виктории Бекхэм примерила платье маминого бренда

Девочка продемонстрировала стильный лук.
12-летняя дочь дизайнера Виктории Бекхэм – Харпер Севен – уже любит дорогие наряда. Она примерила платье миди цвета слоновой кости на тонких бретельках от бренда Victoria Beckham.
Платье было создано для нее эксклюзивно, и впервые она появилась в нем во время Недели моды в Париже. Свой образ девочка тогда дополнила белой кожаной сумкой с золотой ручкой-цепочкой тоже от бренда мамы за 690 фунтов и бежевыми мюли на невысоких каблуках от Prada.
Сейчас же платье может купить любой желающий, его стоимость на сайте составляет 790 фунтов стерлингов, что соответствует более 38 тысячам гривен.
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм прогулялся с дочерью по Нью-Йорку и показал фото в микроблоге. Они посмотрели на главную рождественскую елку города, установленную у Рокфеллер-центра, и покатались на коньках.
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