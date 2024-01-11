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В наряде за 38 тысяч гривен: дочь Виктории Бекхэм примерила платье маминого бренда

В наряде за 38 тысяч гривен: дочь Виктории Бекхэм примерила платье маминого бренда

В наряде за 38 тысяч гривен: дочь Виктории Бекхэм примерила платье маминого бренда

Харпер Севен

Девочка продемонстрировала стильный лук.

12-летняя дочь дизайнера Виктории Бекхэм – Харпер Севен – уже любит дорогие наряда. Она примерила платье миди цвета слоновой кости на тонких бретельках от бренда Victoria Beckham.

Харпер Севен / ©
Харпер Севен

Платье было создано для нее эксклюзивно, и впервые она появилась в нем во время Недели моды в Париже. Свой образ девочка тогда дополнила белой кожаной сумкой с золотой ручкой-цепочкой тоже от бренда мамы за 690 фунтов и бежевыми мюли на невысоких каблуках от Prada.

Харпер Севен и Дэвид Бекхэм / © Getty Images
Харпер Севен и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Сейчас же платье может купить любой желающий, его стоимость на сайте составляет 790 фунтов стерлингов, что соответствует более 38 тысячам гривен.

скрин с сайта Victoria Beckham / ©
скрин с сайта Victoria Beckham

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм прогулялся с дочерью по Нью-Йорку и показал фото в микроблоге. Они посмотрели на главную рождественскую елку города, установленную у Рокфеллер-центра, и покатались на коньках.

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