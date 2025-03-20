В натуральной шубе и мунбутах: Джорджина Родригес отдыхает на горнолыжном курорте

Многие селебрити прилетели во Францию, чтобы посетить показ известного бренда.
31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес не стала исключением и тоже побывала на показе бренда Moncler, который прошел на одном из самых престижных горнолыжных курортах мира – Куршевеле.
Как и другие селебрити, она успела и немного отдохнуть. На новых фото, опубликованных Родригес в Instagram, она позирует в белом обтягивающем костюме, шубе из натурального меха и мунбутах с модным сейчас коровьем принтом. Свой образ она дополнила маленькой стеганой сумкой Chanel и многочисленными украшениями с бриллиантами.
Как оказалось, Джорджина прилетела во Французские Альпы в компании сына. С ним она каталась на лыжах.
Ранее, напомним, своими фото из Куршевеля делилась Нара Баптиста – возлюбленная актера Венсана Касселя. Они прилетели во Францию тоже со своим двухмесячным сыном Каэтано.
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