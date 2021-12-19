В небесно-голубом платье: Alyosha показала идеальный образ для праздничной вечеринки

35-летняя певица похвасталась роскошным образом в красивом платье.

Alyosha опубликовала в блоге в Instagram несколько фотографий в небесно-голубом платье от @magazin_vladis. Похоже, что в этом образе артистка принимала участие в каком-то фотосете. Наряд приспущен с плеч, с V-образным вырезом на декольте и рукавами-фонариками, которые одеваются отдельно. Образ певицы дополняла красивая прическа волнами и макияж, а также золотое украшение на шее.

"Оделась в небесную лазурь, погрузилась в мечты ☁️", - так подписала несколько опубликованных снимков певица.

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Подписчики Alyosha рассыпались в комплиментах о том, как прекрасно она выглядит, как похудела после третьих родов, и вообще, какая она красавица. Кстати, такое платья отлично подойдет для того, чтобы встретить год Синего Водяного Тигра.

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