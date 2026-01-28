ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

В небесно-голубом костюме и с крокодиловой сумкой: Викторию Бекхэм папарацци подловили в Париже

Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls вместе с семьей находится во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Викторию Бекхэм папарацци запечатлели, когда она выходила из отеля в Париже. Дизайнер, как всегда, выглядела стильно.

Она была одета в небесно-голубой костюм от собственного бренда, который состоял из жакета и брюк-палаццо со стрелками, а также в белый топ с пикатным небольшим V-образным вырезом.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Наряд Викки дополнила босоножками на высоких платформах и каблуках, а также бордовой сумкой Hermès Birkin из крокодиловой кожи и с палладиевой фурнитурой.

Бекхэм сделала укладку с мягкими локонами, макияж с глянцевым блеском на губах, бордовый маникюр, надела на лицо массивные очки, а на руке были часы.

Напомним, накануне Виктория попала под прицел фотографов вместе со своим мужем и детьми, когда шла в Министерство культуры, где ей вручили Орден кавалера искусств и литературы.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie