В небесно-голубом костюме и с крокодиловой сумкой: Викторию Бекхэм папарацци подловили в Париже
Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls вместе с семьей находится во Франции.
Викторию Бекхэм папарацци запечатлели, когда она выходила из отеля в Париже. Дизайнер, как всегда, выглядела стильно.
Она была одета в небесно-голубой костюм от собственного бренда, который состоял из жакета и брюк-палаццо со стрелками, а также в белый топ с пикатным небольшим V-образным вырезом.
Наряд Викки дополнила босоножками на высоких платформах и каблуках, а также бордовой сумкой Hermès Birkin из крокодиловой кожи и с палладиевой фурнитурой.
Бекхэм сделала укладку с мягкими локонами, макияж с глянцевым блеском на губах, бордовый маникюр, надела на лицо массивные очки, а на руке были часы.
Напомним, накануне Виктория попала под прицел фотографов вместе со своим мужем и детьми, когда шла в Министерство культуры, где ей вручили Орден кавалера искусств и литературы.