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В небесно-голубом наряде и голубых очках: Кейт Бланшетт на фотоколле в Венеции

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В небесно-голубом наряде и голубых очках: Кейт Бланшетт на фотоколле в Венеции

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Австралийская актриса Кейт Бланшетт приехала на Венецианский кинофестиваль и посетила фотоколл фильма "Тар".

Перед камерами фотографов 53-летняя звезда появилась в очень стильном небесно-голубом костюме интересного кроя и с голубым поясом на талии, который сочетала с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в прическу и сделала дневной макияж.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На лице у Кейт были солнцезащитные очки с голубыми стеклами. Бланшетт улыбалась и махала рукой фотографам.

Фильм "Тар" - участник конкурса Венецианского кинофестиваля. Это вымышленная история дирижера Лидии Тар - первой женщины, возглавившей оркестр Берлинской филармонии, которая находится в творческом кризисе.

Вечером ожидаем увидеть Кейт Бланшетт и на красной дорожке фестиваля.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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