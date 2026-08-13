В небесно-голубом наряде с рюшами: Екатерина Бужинская показала очаровательный образ в свой день рождения

Екатерина Бужинская

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Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, отмечает свой день рождения. Именинница опубликовала в Instagram праздничное видео, снятое на Куяльницком лимане в Одессе, в котором продемонстрировала эффектный нежный образ.

Певица бежала по пляжу на фоне золотого заката, а ее роскошный наряд красиво развевалось на ветру. На ней было мини-платье и накидка небесно-голубого цвета со шлейфом, украшенная объемными рукавами, рюшами и аппликациями.

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Очаровательный наряд звезда дополнила массивными элегантными серьгами, красивой прической с локонами и макияжем.

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В своем праздничном посте Бужинская выразила благодарность за жизнь, за возможность обнимать детей, родителей, родных и людей, которые любят ее настоящую — не только сценическую, сильную и улыбчивую.

«Сегодня я стала еще на один год мудрее… И впервые за долгое время мне хочется не считать годы, а просто остановиться и поблагодарить. Поблагодарить Бога — за жизнь. Зато, что имею возможность занимать своих детей. За родителей, за родных людей, за тех, кто любит меня настоящую — неценическую, несильную, не всегда улыбающуюся… а просто меня», — отметила Екатерина.

Певица призналась, что на ее пути были счастливые моменты, непростые испытания и слезы, которых никто не видел. Оглядываясь назад, она вспомнила многочисленные песни, концерты, встречи, объятия и любовь публики, которая поддерживала ее на протяжении многих лет.

В этот день главным желанием артистки стало здоровье ее близких, мирное будущее для детей и тишина в Украине без сирен и взрывов. Также Екатерина мечтает еще много лет выходить на сцену, петь о любви и Украине и дарить людям надежду.

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«Сегодня я не просто отмечаю свой день рождения. Я праздную жизнь», — подытожила именинница.

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