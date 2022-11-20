В небесно-голубом платье: Ева Лонгория блистала на мероприятии в Париже

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По красной дорожке 47-летняя знаменитость прошлась в пастельно-голубом платье в пол, которое идеально подчеркивало ее фигуру в виде песочных часов. Мероприятие прошло в отеле Four Seasons George V в Париже.

Платье Евы было украшено серебристой отделкой сбоку и на шее, и с небольшой накидкой с другой стороны. У платья также был небольшой шлейф, который напоминал рыбий хвост.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева дополнила вечерний образ несколькими золотыми серьгами, браслетом, кольцами и макияжем в теплых оттенках. Маникюр звезды был также выполнен в светлом оттенке. А волосы распустила и идеально выровняла. Выглядела Ева потрясающе.

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