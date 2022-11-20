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В небесно-голубом платье: Ева Лонгория блистала на мероприятии в Париже

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
980
Время на прочтение
1 мин
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В небесно-голубом платье: Ева Лонгория блистала на мероприятии в Париже

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Актриса Ева Лонгория посетила на днях гала-концерт Global Gift Gala 2022 в Париже.

Global Gift Foundation - это некоммерческая организация, целью которой является оказание положительного влияния на жизнь нуждающихся детей, женщин и семей.

По красной дорожке 47-летняя знаменитость прошлась в пастельно-голубом платье в пол, которое идеально подчеркивало ее фигуру в виде песочных часов. Мероприятие прошло в отеле Four Seasons George V в Париже.

Платье Евы было украшено серебристой отделкой сбоку и на шее, и с небольшой накидкой с другой стороны. У платья также был небольшой шлейф, который напоминал рыбий хвост.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева дополнила вечерний образ несколькими золотыми серьгами, браслетом, кольцами и макияжем в теплых оттенках.  Маникюр звезды был также выполнен в светлом оттенке. А волосы распустила и идеально выровняла. Выглядела Ева потрясающе.

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Дата публикации
Просмотры
980
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