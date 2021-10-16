В небесно-голубом платье и сверкающих босоножках: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках

В новом эпизоде стилисты подчеркнули красивую фигуру актрисы обтягивающим платьем.
Уже в этом декабре нас ждет долгожданная премьера сериала And Just Like That..., который станет продолжением любимого шоу "Секс в большом городе" и хоть премьера не за горами - съемки все еще продолжаются. Папарацци удалось запечатлеть главную героиню Сару Джессику Паркер в образе ее экранной героини Кэрри Брэдшоу. Съемки проходили в на улицах вечернего Нью-Йорка.
Образ Сары Джесики был полностью выдержан в стиле ее экранного персонажа и состоял из обтягивающего небесно-голубого платья с оборками на одно плече, созданного модельером Нормой Камали, а также белого блейзера с голубой аппликацией.
Дополнили образ гламурные босоножки со стразами и клатч в ретро-дизайне, на котором с помощью пайеток была создана имитация змеиной кожи. Также роскошные кудрявые волосы актрисы стилисты собрали в лаконичный пучок, чтобы не отвлекать внимания от этого нежного образа.
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