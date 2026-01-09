В небесно-голубом платье Moschino: Эль Фэннинг посетила мероприятие в Беверли-Хиллз

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг посетила ужин организованный Модным домом Louis Vuitton и журналом W Magazine по случаю церемонии награждения Intimate Awards в Беверли-Хиллз. Однако выбрала девушка платье не от бренда-организатора, а от Moschino.

Небесно-голубое платье актрисы было из коллекции весна-лето 2026. Изысканное платье-бюстье было со складками на лифе, драпировкой и асимметричным подолом. А вот на спине были вырезы. Также Эль дополнила образ черными туфлями от Bottega Veneta и лаконичными украшениями Cartier. Волосы девушка собрала и сделала очень нежный и лаконичный макияж, в котором ее визажист использовала технику Halo Lip Trend — ее губы были обведены карандашом. Также таким образом губы часто красит старшая сетра Эль — известная актриса Дакота Фэннинг.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Кстати, коллекция, в которой было представлено платье актрисы наделала много шума, ведь вместе с платьями бренд Moschino показал смесь иронии, игры и социальной критики, ведь вместо обычных стильных сумок зрителям показали арт-объекты. Модели выходили, держа в руках кастрюли, но не настоящие, а сшитые из ткани, другие клатчи были в виде коробок с логотипом бренда Moschino, манекенов, упаковок фруктов и даже ведер или кирпичей.

Показ Moschino весна-лето 2026 / © Getty Images

Показ Moschino весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Moschino весна-лето 2026 / © Associated Press