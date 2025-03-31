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- Шоу-бизнес
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В небесно-голубом платье с бантом: певица в нежном образе продемонстрировала пышное декольте
26-летняя Мэдисон Бир в корсетном платье с пикантным декольте появилась на музыкальной премии.
Американская певица Мэдисон Бир посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.
На красной дорожке она продемонстрировала нежный аутфит. Мэдисон была одета в небесно-голубое корсетное платье на бретельках и с асимметричным подолом. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышный соблазнительный бюст, и лиф, украшенный бантом.
Это платье очень идет Мэдисон. Был только единственный минус в нем: в зоне декольте были видны следы от купальника.
Лук певица дополнила туфлями-лодочками цвета металлик. Она сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и французский маникюр. На одной руке у нее был браслет-цепочка и кольцо.
Напомним, Мэдисон Бир на премию «Грэмми» в Лос-Анджелесе пришла в нюдовом прозрачном платье-бюстье, украшенном сверху золотым кружевом и золотистым и светло-нефритовым кружевом на шлейфе.