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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

В небесно-голубом платье с бантом: певица в нежном образе продемонстрировала пышное декольте

26-летняя Мэдисон Бир в корсетном платье с пикантным декольте появилась на музыкальной премии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Мэдисон Бир

Мэдисон Бир / © Associated Press

Американская певица Мэдисон Бир посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

На красной дорожке она продемонстрировала нежный аутфит. Мэдисон была одета в небесно-голубое корсетное платье на бретельках и с асимметричным подолом. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышный соблазнительный бюст, и лиф, украшенный бантом.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Это платье очень идет Мэдисон. Был только единственный минус в нем: в зоне декольте были видны следы от купальника.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Лук певица дополнила туфлями-лодочками цвета металлик. Она сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и французский маникюр. На одной руке у нее был браслет-цепочка и кольцо.

Мэдисон Бир / © Associated Press

Мэдисон Бир / © Associated Press

Напомним, Мэдисон Бир на премию «Грэмми» в Лос-Анджелесе пришла в нюдовом прозрачном платье-бюстье, украшенном сверху золотым кружевом и золотистым и светло-нефритовым кружевом на шлейфе.

Дата публикации
Количество просмотров
83
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