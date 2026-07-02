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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

В небесно-голубом платье с пайетками: американская певица в эффектном наряде сияла на церемонии

Muni Long привлекла внимание своим сияющим нарядом, который идеально подчеркнул ее фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Muni Long

Muni Long / © Associated Press

Американская певица и автор песен Muni Long посетила церемонию вручения премии BET Awards 2026, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Перед фотографами артистка появилась в макси-платье небесно-голубого цвета, полностью расшитом пайетками, которые красиво переливались в свете вспышек фотокамер. Наряд имел тонкие бретели, пикантное декольте и облегающий силуэт, который подчеркнул ее стройную фигуру. Завершал образ небольшой шлейф.

Muni Long / © Associated Press

Muni Long / © Associated Press

К платью Muni Long подобрала роскошные массивные серьги с голубыми и желтыми камнями и крупное кольцо.

Она сделала прическу в ретро-стиле — высокую укладку с гладким объемом на макушке и длинной асимметричной челкой, закрывающей один глаз, макияж с пышными ресницами, розовой помадой и коричневым контуром. У нее также был длинный острый маникюр с металлическим золотистым покрытием.

Muni Long / © Associated Press

Muni Long / © Associated Press

Напомним, что Muni Long на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе надела бежевое платье с серебряными пайетками, американским проемом, откровенным декольте, вырезами по бокам и обнаженной спиной.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
280
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