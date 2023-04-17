В небесно-голубой рубашке и юбке миди: Эль Фэннинг на телевизионном мероприятии в Лос-Анджелесе

Эль Фэннинг посетила состоявшееся в Лос-Анджелесе телевизионное мероприятие Deadline Contenders. Она приняла участие в обсуждении сериала The Great от стримингового сервиса Hulu, в котором сыграла главную роль.

Актриса выбрала для своего появления сдержанный образ. На ней была небесно-голубая рубашка на пуговицах с острым воротником, которую она заправила в юбку миди графитового оттенка. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Аутфит Эль дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на каблуках.

Фэннинг слегка накрутила кончики волос и сделала макияж с акцентом на розовых румянах. Лук она дополнила золотыми кольцами и браслетом. Нюдовый маникюр завершил скромный аутфит Эль.

Напомним, на ивенте также побывала Кэрри Вашингтон, которая сияла перед фотографами в розовом костюме и с сумкой из крокодиловой кожи.

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