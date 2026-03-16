В нефритовом платье и украшениях за 35 миллионов долларов: Кейт Хадсон восхитила изысканным образом на премии "Оскар"

Кейт Гадсон / © Associated Press

В Лос-Анджелесе, в театре Долби, состоялась 98-я церемония вручения наград премии «Оскар». На красной дорожке в этот вечер появилась Кейт Хадсон, которая была номинирована в категории «Лучшая актриса» за игру в фильме «Песня любви», но уступила победу Джесси Бакли.

Для такого события она выбрала изысканный образ. На ней было скульптурное нефритово-зеленое платье-бюстье из коллекции весна-лето 2026 Giorgio Armani Privé. Наряд имел глубокий вырез в форме сердца и баску на талии. Также он был украшен изысканной вышивкой из камней и кристаллов.

Ей сделали прическу с локонами и пробором набок в стиле старого Голливуда, нежный макияж с розовой помадой и бронзовыми тенями и перламутровый маникюр.

Свой аутфит Хадсон дополнила роскошными украшениями от Garatti за 35 миллионов долларов: серьгами со светло-зелеными бриллиантами, колье и бриллиантовым кольцом весом 15 карат.

На церемонию Кейт пришла вместе со своей звездной мамой — 80-летней актрисой Голди Хоун, которая блистала в элегантном черном платье с россыпью страз.