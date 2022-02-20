В нелепых образах: Ирина Шейк вышла на подиум во время Недели моды в Лондоне

В нелепых образах: Ирина Шейк вышла на подиум во время Недели моды в Лондоне

Иногда дизайнеры удивляют слишком фантазийными нарядами.

Супермодель Ирина Шейк окунулась в работу в Лондоне, где стартовала Неделя моды. В последние дни она приняла участие сразу в нескольких показах британских дизайнеров и некоторые образы смотрелись очень странно, даже на такой красавице как Ирина.

Первый выход звезды - показ коллекции осень-зима 2022 бренда Matty Bovan. На подиуме Шейк продемонстрировала огромные и многослойнфе луки в стиле пэчворк, которые сочетались с кроссовками.

Ирина Шейк / Getty Images

Ирина Шейк / Getty Images

Второй выход на подиум звезды - показа коллекции осень-зима 2022 бренда Richard Quinn. Тогда модель продемонстрировала образ цвета фуксии, который полностью закрывал ее тело, а также монохромный черный оверсайз образ.

Ирина Шейк / Getty Images

Ирина Шейк / Getty Images

Читайте также: