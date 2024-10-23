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В немного сумасшедшем бордовом наряде и шляпе: Сара Джессика Паркер под прицелом фотографов

В немного сумасшедшем бордовом наряде и шляпе: Сара Джессика Паркер под прицелом фотографов

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Главная модница Нью-Йорка продемонстрировала новый образ, который удивил ее поклонников.

В Нью-Йорке продолжается активная работа над сериалом "И просто так…", который стал сиквелом культового "Секса в большом городе" и в одном из эпизодов мы увидим Кэрри Брэдшоу в очередном довольно странном наряде.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Дело в том, что Сару Джессику Паркер - исполнительницу главной роли - заметили в ярко-малиновом ансамбле, который сочетал в себе, казалось бы, совершенно несочетаемые вещи. Она была одета в клетчатое пальто, которое подметало асфальт, кардиган с пайетками и фатиновую пачку трендового оттенка марсала, которая, вероятно, была отсылкой к ее культовому наряду за 5 долларов.

Также этот свой необычный образ Паркер и ее костюмеры дополнили туфлями от ее обувного бренда и довольно странной шляпой-пончиком, которая крепилась с помощью длинных бархатных лент.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Интересными деталями образа стали также большие гламурные серьги с камнями и винтажная коричневая сумка на длинных ручках.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images
Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Похоже, что в этом образе Паркер ходила в пекарню, поскольку выходила она из нее с двумя коробками пирогов. Куда далее направлялась героиня пока что остается загадкой, которую нам раскроют только после выхода сериала в эфир.

@justlikesexandthecity Sarah Jessica Parker is seen on the set of “And Just Like That...” on October 22, 2024 in New York City. gettyimages BACKGRID . . . #AndJustLikeThat #SexandtheCity #SarahJessicaParker #CarrieBradshaw ♬ 原聲 - justlikesexandthecity

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