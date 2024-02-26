В необычном черном мини-платье: Марго Робби сверкнула ногами на светском мероприятии

Звезда фильма "Барби" - 33-летняя Марго Робби - прибыла на 35-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии продюсеров, которая состоялась в воскресенье, 25 февраля, в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась в черном мини-платье необычного дизайна от бренда Balmain из коллекции Pre-Fall 2024. У наряда были длинные рукава, открытые плечи с отворотами, как у жакета, а также небольшое декольте. В зоне талии наряд украшали широкие складки ткани, напоминающие баску.

Дополнила этот образ Марго маленькой сумкой с короткой ручкой от бренда Hunting Season, черными туфлями Manolo Blahnik, а также бриллиантами от Jacob & Co Diamond. Волосы Марго распустила и сделала лаконичный макияж.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Днем ранее Марго также продемонстрировала лук в черном мини, но с огромным розовым бантом. Актриса в таком гламурном образе посетила 30-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

Марго Робби / Фото: Associated Press

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