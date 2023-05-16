В необычном кэтсьюте от Chanel: звезда Marvel Бри Ларсон на фотоколле Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу во Франции стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль, который продлится до 27 мая.

16 мая во Франции стартует одно из главных кинособытий года - Каннский фестиваль. Мероприятие продлится целых 12 дней, а в первый день, в преддверии открытия, на фотоколл вышли председатели жюри, среди которых была и актриса Бри Ларсон - звезда фильмов Marvel.

Перед камерами она появилась в необычном сетчатом кэтсьюте с цветочным рисунком, который был полностью расшит красными, черными и белыми пайетками. Ее наряд был от бренда Chanel из коллекции весна-лето 2023.

Также наряд украшала вышивка бисером, пуговицы и разрезы на штанинах.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила босоножками, нюдовым маникюром, несколькими украшениями, очень простым макияжем и повязкой на голове черного цвета.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Также в этом году среди жюри Рубен Эстлунд, Мариам Тузани, Джулия Дюкурно и Рунгано Ниони. Главой жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд, дважды получивший Золотую пальмовую ветвь за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали".

Бри Ларсон, Рубен Эстлунд, Мариам Тузани, Джулия Дюкурно и Рунгано Ниони / Фото: Associated Press

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