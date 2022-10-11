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В необычном луке от Prada: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз посетила гала-концерт в Калифорнии

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В необычном луке от Prada: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз посетила гала-концерт в Калифорнии

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Лили, как и героиня сериала, где она играет, поклонница гламурных образов.

Звезда сериала "Эмили в Париже", 33-летняя Лили Коллинз, посетила ежегодный гала-концерт GO Campaign, состоявшемся в City Market Social House в Лос-Анджелесе. перед камерами звезда появилась в оригинальном длинном платье от бренда Prada.

Наряд состоял из нескольких слоев - нижнего однотонного сарафана и сетчатого платья с длинными рукавами. Сетка была декорировала пайетками золотистого и серебристого цветов.

Дополнили лук серебряные босоножки, тоже от Prada, украшения от Cartier и высокая прическа.

Лили Коллинз / © Getty Images
Лили Коллинз / Фото: Getty Images

На мероприятие Лили прилетела, вероятно, из Парижа, где сейчас проходят съемки третьего сезона сериала "Эмили в Париже". Премьера выхода продолжения – 21 декабря 2022 года.

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