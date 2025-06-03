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- Шоу-бизнес
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В необычном мини-платье: Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения Gotham Television Awards
Она блистала перед камерами в наряде, котоырй создала Мария Грация Кьюри.
Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в Нью-Йорке.
Актриса вышла на красную дорожку в черном мини-платье от Модного дома Dior, которое было разработано модельером Марией Грацией Кьюри, которая недавно ушла с поста креативного директора этого бренда, для коллекции осень-зима 2025.
Ее необычное платье было коротким и как будто сплетено из множества лент. Лиф и юбка частично просвечивались.
Образ Рэйчел дополнила черными туфлями на каблуках, украшениями и лаконичной прической с макияжем.
В подобном платье также ранее появлялись актрисы Натали Портман в Каннах, а также Ариана Гранде на церемонии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе.