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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В необычном мини-платье: Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения Gotham Television Awards

Она блистала перед камерами в наряде, котоырй создала Мария Грация Кьюри.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рэйчел Броснахэн

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в Нью-Йорке.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в черном мини-платье от Модного дома Dior, которое было разработано модельером Марией Грацией Кьюри, которая недавно ушла с поста креативного директора этого бренда, для коллекции осень-зима 2025.

Ее необычное платье было коротким и как будто сплетено из множества лент. Лиф и юбка частично просвечивались.

Образ Рэйчел дополнила черными туфлями на каблуках, украшениями и лаконичной прической с макияжем.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

В подобном платье также ранее появлялись актрисы Натали Портман в Каннах, а также Ариана Гранде на церемонии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе.

Натали Портман в Dior / © Associated Press

Натали Портман в Dior / © Associated Press

Ариана Гранде в Dior / © Associated Press

Ариана Гранде в Dior / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images

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