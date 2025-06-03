В необычном мини-платье: Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения Gotham Television Awards

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

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Звезда комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в Нью-Йорке.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в черном мини-платье от Модного дома Dior, которое было разработано модельером Марией Грацией Кьюри, которая недавно ушла с поста креативного директора этого бренда, для коллекции осень-зима 2025.

Ее необычное платье было коротким и как будто сплетено из множества лент. Лиф и юбка частично просвечивались.

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Образ Рэйчел дополнила черными туфлями на каблуках, украшениями и лаконичной прической с макияжем.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

В подобном платье также ранее появлялись актрисы Натали Портман в Каннах, а также Ариана Гранде на церемонии Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе.

Натали Портман в Dior / © Associated Press

Ариана Гранде в Dior / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images Рэйчел Броснахэн / © Getty Images Рэйчел Броснахэн / © Getty Images Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images Рэйчел Броснахэн на съемках сериала / © Getty Images Рэйчел Броснахэн / © Getty Images Рэйчел Броснахэн / © Getty Images