В необычном мини-платье с драпировкой: Хейли Бибер продемонстрировала новый гламурный образ

Известная американская модель и жена певца Джастина Бибера - 26-летняя Хейли - попала под прицел папарацци, когда шла на очередное интервью, чтобы продвигать свой косметический бренд Rhode.

Девушка была одета в белое мини-платье от бренда Marc Jacobs из коллекции осень-зима 2023. Короткий наряд имел множество оборок, а также подчеркивал ноги и тонкую талию модели.

Образ она дополнила красным маникюром, красными мюлями с пряжками от Manolo Blahnik, а также прямоугольной сумкой от Ferragamo. Завершили этот гламурный образ золотые украшения - часы на руке и серьги-кольца в ушах.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Позже модель появилась на публике в очень соблазнительном красном платье без бретелек от Ermanno Scervino из коллекции осень-зима 2023, которое просто роскошно смотрелось на ее фигуре. Наряд она дополнила мюлями на шпильках от Maison Ernest, подвеской с большой бриллиантовой буквой В и серьгами в виде клубники, который намекали на новую коллекцию ее косметических блесков с клубничным вкусом.

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / Фото: Getty Images

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