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В необычном многоярусном платье: Зои Салдана вышла за "Оскаром" в винном наряде от Saint Laurent

В необычном многоярусном платье: Зои Салдана вышла за "Оскаром" в винном наряде от Saint Laurent

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Цвет ее платья является одним из самых трендовых оттенков года.

Теперь актрису Зои Салдану официально можно называть оскароносной звездой, ведь в ночь на 3 марта она получила свой первый "Оскар". Золотую статуэтку ей вручили в категории "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме-мюзикле "Эмилия Перес".

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

На 97-ю церемонию актриса пришла в оригинальном платье трендового винного оттенка, которое для нее создал бренд Saint Laurent.

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

Это было многослойное платье в пол с эффектом "голого" лифа, украшенного камнями. Платье Зои носила в сочетании с высокими черными капроновыми перчатками и драгоценностями от ювелирного бренда Cartier. Ее украшения состояли из бриллиантов и изумрудов. Макияж у Зои был лаконичным, как и ее прическа с легкими волнами.

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press
Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

Мероприятие она посетила со своим мужем - итальянским художником Марко Перего.

Зои Салдана и Марко Перего / © Associated Press
Зои Салдана и Марко Перего / Фото: Associated Press

Напомним, что у пары трое сыновей. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне и оба взяли двойную фамилию. Недавно Зои вышла на красную дорожку со своими детьми, которые очень на нее похожи.

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