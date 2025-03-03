В необычном многоярусном платье: Зои Салдана вышла за "Оскаром" в винном наряде от Saint Laurent

Цвет ее платья является одним из самых трендовых оттенков года.
Теперь актрису Зои Салдану официально можно называть оскароносной звездой, ведь в ночь на 3 марта она получила свой первый "Оскар". Золотую статуэтку ей вручили в категории "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме-мюзикле "Эмилия Перес".
На 97-ю церемонию актриса пришла в оригинальном платье трендового винного оттенка, которое для нее создал бренд Saint Laurent.
Это было многослойное платье в пол с эффектом "голого" лифа, украшенного камнями. Платье Зои носила в сочетании с высокими черными капроновыми перчатками и драгоценностями от ювелирного бренда Cartier. Ее украшения состояли из бриллиантов и изумрудов. Макияж у Зои был лаконичным, как и ее прическа с легкими волнами.
Мероприятие она посетила со своим мужем - итальянским художником Марко Перего.
Напомним, что у пары трое сыновей. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне и оба взяли двойную фамилию. Недавно Зои вышла на красную дорожку со своими детьми, которые очень на нее похожи.
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