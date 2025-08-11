В необычном наряде и с белыми бровями: Дженна Ортега посетила пресс-конференцию в Сеуле

Дженна Ортега / © Getty Images

Реклама

Для этого мероприятия в Южной Корее она выбрала лук от бренда Simone Rocha, который включал вещи из разных коллекций. Юбка Дженны была из коллекции осень-зима 2025, а вот зеленое боди из коллекции весна-лето 2025. Однако обе вещи были очень необычными, поэтому привлекали внимание.

Юбка Ортеги сшита из двух разных видов ткани, имела много оборок, рюшей и была украшена большой цепочкой с ключами на бедрах, а вот боди, которой носила звезда, имело большой принт. Образ завершали черные колготки, массивное и необычное колье на шее, туфли в стиле Мэри Джейн, прическа, макияж и новая деталь образа Дженны — она осветлила брови.

Дженна Ортега / © Getty Images

Напомним, что во время пресс-тура к сериалу одним из самых обсуждаемых образов актрисы стал ее наряд для появления в Лондоне. Звезда тогда вышла на публику в оригинальном платье от Ashi Studio из коллекции осень-зима 2025 и украшениях от Rainbow K.

Реклама

Дженна Ортега / © Associated Press

Бежевый полупрозрачный ансамбль состоял из корсета из латекса с текстурой змеиной кожи и юбки силуэта «русалка».

Дженна Ортега / © Associated Press