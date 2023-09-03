В необычном наряде с бахромой из пайеток: 70-летняя французская актриса Изабель Юппер на кинофестивале

На публике она появилась в платье от бренда с которым давно сотрудничает.

Французская актриса Изабель Юппер за свою многолетнюю карьеру снялась в более чем 110 фильмах. Также на протяжении всей своей актерской карьеры неоднократно номинировалась на самые знаковые премии в области кино, в которых неоднократно завоевывала звание "Лучшая актриса".

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

В этом году она традиционно появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Звезда посмотрела многообещающую картину "Маэстро", снятую Брэдли Купером.

На мероприятии Юппер появилась в очень экстравагантном наряде от скандального бренда Balenciaga из новой коллекции 2024 года.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Это было платье-макси с длинными рукавами и воротником-стойкой. Наряд был полностью декорирован бахромой из серебристый пайеток, которые свисали и придавали наряду объем и оригинальность.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Образ Изабель дополнила туфлями на огромной платформе, бриллиантовыми серьгами и мокрой укладкой.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

То, то актриса вышла на красную дорожку в этом бренде не удивительно, ведь с этого года она является амбассадором Balenciaga. Но на самом деле сотрудничает она с Модным домом давно: с 2021 года она считается "другом Дома", также несколько раз участвовала в показах и снималась в рекламе.

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