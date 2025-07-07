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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

В необычном платье с множеством слоев: Диана Крюгер блистала перед фотографами в Париже

Звезда фильма «Троя» выбрала наряд от известного итальянского Модного дома.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер приняла участие в фотосессии, которая состоялась во время Летнего бала в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже. Это гламурное светское мероприятие проходило под руководством режиссера и сценариста Софии Копполы и ознаменовало собой старт Недели женской моды в Париже.

Диана на вечеринку пришла в нежном и шикарном платье от бренда Alberta Ferretti из коллекции осень-зима 2025. Наряд был полностью закрытым — имел длинные рукава, высокую горловину и длинную юбку со шлейфом. Платье было свободного фасона и многослойным. Образ Диана дополнила лаконичной прической, макияжем и клатчем-коробкой, который напоминал книгу.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Также среди гостей Летнего бала блистала испанская актриса Пенелопа Крус — в синем роскошном платье от Chanel из коллекции от кутюр весна-лето 2025. Наряд Пенелопы был выполнен из нежной тонкой ткани, имел бретельки и несколько слоев на юбке, которые украшали стразы.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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