Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

В необычном платье с мятой юбкой: Сидни Суини появилась на премьере фильма о боксерше

Актриса снялась в фильме о известной спортсменке и вышла на фотоколл.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини появилась на премьере фильма «Кристи», который показали в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Кинофестиваль стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября.

27-летняя актриса на мероприятии появилась в креативном платье от бренда Erdem, которое было выполнено в нежно-розовом цвете. Внимание привлекло то, что верхняя часть платья имела корсетный верх, который выигрышно подчеркивал декольте актрисы, а вот юбка напоминала как-будто натянутую на бедра простыню. Юбка была выполнена из полностью помятой ткани, имела длинный шлейф, который волочился по красной дорожке и декоративную деталь в виде красного цветка. Образ Сидни дополнила лаконичным макияжем без ярких акцентов и укладкой с локонами.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Фильм «Кристи», который презентовала Сидни, — это биографическая драма о бывшей профессиональной боксерше Кристи Мартин, роль которой исполнила Суини. В картине будет рассказано о восхождении звезды бокса к статусу самой известной женщины-боксера Америки в 1990-х годах, а затем о покушении на нее, совершенном мужем в 2010 году.

Кстати, на мероприятие пришла реальная Кристи Мартин, которой сейчас 57 лет. Спортсменка позировала для фото вместе с Сидни в белом костюме и розовой блузе.

Сидни Суини и Кристи Мартин / © Getty Images

Сидни Суини и Кристи Мартин / © Getty Images

Напомним, что в апреле актриса носила что-то поразительно похожее — тесное платье без бретелек из серебристого атласа с корсетом от Wiederhoeft из коллекции весна-лето 2025.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

