В необычном платье с огромным бантом: Селин Дион появилась на светском мероприятии

Певица Селин Дион выступила на сцене во время мероприятия MFEI Spirit Of Life в честь Джея Марчиано, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Марчиано является председателем и генеральным директором AEG Presents, одного из крупнейших в мире концертных промоутеров. Вначале артистка вышла к трибуне, чтобы огласить победителя.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Затем певица, которая борется с неизлечимой болезнью, вышла на сцену, чтобы вручить награду и сфотографироваться. На Дион в тот день было необычное черное обтягивающее платье от бренда Sportmax.

Наряд был выполнен из латексной ткани, имел много складок и огромный бант на спине. Гламура ему добавлял верх, ведь он был выполнен из сетчатой ткани и украшен стразами. Носила платье Селин в сочетании с слингбэками на каблуках, гламурными драгоценностями и ярким макияжем.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Кадрами с этого мероприятия она также поделилась в соцсети.

Напомним, что это первое появление Дион на публичном мероприятии с момента ее грандиозного выступления на Олимпиаде в Париже, где она исполнила песню французской суперзвезды Эдит Пиаф Hymne A L'Amour.

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