В необычном платье с принтом "горох": звезда "Русалочки" снова вышла на красную дорожку

Актриса Холли Бейли, которая прославилась как «Русалочка» в экранизации Disney, презентовала новый фильм в Нью-Йорке. Девушка сыграла в романтической комедии под названием «Ты, я и Тоскана».

На премьеру Холли пришла в эффектном черном платье от американского бренда Christian Siriano, представленного в коллекции весна-лето 2026. Наряд обтягивал фигуру девушки и имел расклешенную юбку, которые украшала блестящая ткань в принт горошек.

Такая же ткань повторялась на лифе платья и украшала декольте. Также у наряда были длинные рукава и скульптурные плечи. Образ актриса дополнила ярким макияжем и прической с длинными дредами, которые уложила так, чтобы они спадали наперед.

В фильме Холли сыграла с актером Реге-Жан Пейджом, который прославился благодаря роли в сериале «Бриджертоны». От для красной дорожки выбрал яркий костюм винного цвета, который дополнил украшениями, в частности часами и серьгами.

Холли Бейли и Реге-Жан Пейдж / © Associated Press