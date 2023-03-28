В необычном платье с желтой юбкой: Дженнифер Лопес на премьере фильма Бена Аффлека

В понедельник, 27 марта, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Эир", режиссером которого выступил Бен Аффлек. Также вместе с актером Мэттом Деймоном он сыграл в этой картине главную роль. На премьеру фильма Аффлек пришел со своей женой - певицей и актрисой Дженнифер Лопес, и, будем честны, все взгляды в тот вечер были прикованы исключительно к ней.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Для красной дорожки Дженнифер выбрала элегантное платье от бренда Antonio Grimaldi из коллекции 2021 года. Наряд имел светлый и полупрозрачный верх, расшитый кристаллами, и длинную приталенную юбку лимонного оттенка.

Юбка платья имела фигурную вставку, что делало талию Лопес еще тоньше, также ее украшал небольшой шлейф. Волосы актриса собрала в красивую прическу, сделала вечерний макияж и завершила этот ансамбль клатчем со стразами и украшениями с бриллиантами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Бен же отдал предпочтение темно-синему вельветовому костюму, галстуку и голубой рубашке. На красной дорожке он позировал, обнимая жену за талию, и несколько раз нежно поцеловал ее в голову.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Фильм, который презентовал Аффлек, будет рассказывать историю о продавце кроссовок фирмы Nike и соучредителе компании, которые пытались подписать в 80-х контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом.

Читайте также:

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: фото после свадьбы (8 фото)