В необычном полосатом костюме: Адель посетила престижную церемонию и получила награду

Певица Адель приняла участие в мероприятии The Hollywood Reporter's Women in Entertainment (Женщины в сфере развлечений), которое прошло в отеле Beverly Hills 7 декабря, в Лос-Анджелесе. На этой церемонии певица и актриса Керри Вашингтон были удостоены наград: Адель - за лидерство, а Керри - за справедливость.

Перед камерами Адель появилась в интересном полосатом костюме Schiaparelli, который состоял из штанов-клеш и приталенного удлиненного жакета. На лацкане жакета была вышивка в виде измерительной ленты - сантиметра.

Дополнила образ суперзвезда объемной прической, немного в ретро-стиле, белыми туфлями, роскошным маникюром, макияжем с коричневой помадой, а также набором золотых украшений в ушах и на руках. Также на запястье Адель можно разглядеть знаменитый браслет The Love от Cartier.

Адель / Фото: Getty Images

Также певица выступила с речью, которая вызывала у публике смех и трогала душа искренностью.

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