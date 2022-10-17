В необычной кофте с Принсем: Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке с сыном

Лук для прогулки у нее вышел довольно экстравагантным.
Модель Эмили Ратажковски, после того как подала документы на развод со своим неверным мужем, не так часто появляется на улицах Нью-Йорка, но все же старается выходить на прогулки с сыном Сильвестром, когда есть такая возможность.
На днях знаменую красавицу сфотографировали в районе Вест-Виллидж, когда она везла сына в коляске. Также рядом с ней на поводке шел ее пес.
На Эмили была очень необычная удлиненная кофта с изображением легендарного американского певца и музыканта Принса, который скончался в 2016 году. Образ молодой мамы дополнили штаны с леопардовым принтом и кроссовки от Nike.
Волосы она распустила, на лице сделала легкий макияж, а вот через плечо у нее висела черная сумка от Chanel.
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