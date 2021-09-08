В необычном винтажном платье: Эльза Хоск на пляжной прогулке

Шведская модель Эльза Хоск похвасталась перед подписчиками новым аутфитом с прогулки возле океана.

Молодая мама надела винтажное платье в принт неба, моря и песка и в таком наряде пришла на пляж специально для того, чтобы сфотографироваться. Хоск прогуливалась босиком по пляжу, на лице у нее были большие солнцезащитные очки в желтой оправе, а на плече висела маленькая сумка. Волосы Эльза собрала в низкий хвост.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

"Нашла это платье в винтажном магазине, и мне пришлось сделать это фото, чтобы увидеть совпадения", - подписала кадры модель.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

К слову, на пляже Эльза Хоск очень любит проводить время. Часто приходит сюда и со своей дочерью Тууликки Джоан. Вообще после рождения первенца экс-"ангел" Victoria's Secret погружена в материнство и к работе возвращаться не торопится, хотя периодически снимается в каких-то проектах.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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Эльза Хоск на пляже (8 фото)

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