В необычной юбке и бархатном кроп-топе: модель Синди Бруна на вечеринке в Париже

В первый день Недели моды в Париже девушка решила удивить нарядом необычного дизайна.

Французская модель Синди Бруна посетила мероприятие La Vie Est Belle Celebration от Lancome, которое состоялось в рамках Парижской недели моды в Le Petit Palais.

Перед камерами 27-летняя звезда появилась в черно-белом наряде, который состоял из длинной юбки с оборками и шлейфом. Верх юбки был выполнен V-образно, а верхняя часть наряда была бархатной, состояла из топа с длинными рукавами и горловиной.

Образ Синди дополнили черные туфли-лодочки и пара бриллиантовых серег в ушах. Несмотря на столь экстравагантный образ, макияж модель выбрала лаконичный, как и прическу - ее волосы просто были выровнены и собраны в гладкий хвост.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Отметим, Неделя моды в Париже стартовала в понедельник, 26 сентября, и продлится до 4 октября. За этот период французские дизайнеры презентуют свои коллекции весна-лето 2023.

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