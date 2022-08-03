В необычных лосинах и с модной сумкой от известного бренда: супермодель Алессандра Амбросио после пилатеса

Супермодель Алессандра Амбросио, которая прославилась своей многолетней работой с бельевым брендом Victoria's Secret, сейчас живет в Калифорнии, где часто попадает под прицел фотографов после тренировок. На днях 41-летнюю красотку запечатлели после занятий пилатесом, когда она направлялась к своей машине.

Алессандра была одета в белый спортивный комплект от бренда Alo Yoga - топ и лосины с необычным дизайном в виде стрингов. Дополняли этот образ кроссовки, солнцезащитные очки и украшения, среди которых была подвеска с надписью "мама" от Jacquie Aiche.

Но особо яркой деталью образа модели стала синяя сумка Balenciaga.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, украшение со словом "мама" носит также первая леди США Джилл Байден.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

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