В необычных перчатках и платье с разрезом до бедра: Шарлиз Терон покорила эффектным образом на премьере "Одиссеи"

Шарлиз Терон / © Associated Press

Реклама

На премьере нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в Лондоне собрался звездный актерский состав картины. Одной из главных звезд красной дорожки стала Шарлиз Терон, сыгравшая в фильме одну из ролей.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Актриса продемонстрировала драматичный образ в элегантном черном бархатном платье макси. Наряд имел высокий воротник, американский вырез и смелый разрез до бедра, открывавший ее стройные ноги.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Не менее эффектно платье смотрелось и сзади. Наряд обнажал спину, а декоративные бархатные воланы, спускавшиеся вдоль силуэта, делали его еще более изысканным.

Реклама

Шарлиз Терон / © Associated Press

Необычной деталью наряда стали объемные белые перчатки с пышными манжетами и большими бантами, которые придали образу театральности.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Свой образ Терон дополнила черными босоножками на шпильках с тонкими ремешками. Уши она украсила длинными бриллиантовыми серьгами. Шарлиз сделала стильную укладку с эффектом «мокрых» волос, а в макияже сделала акцент на малиново-розовой помаде, которая освежила ее образ.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз также позировала вместе с коллегами по фильму, среди которых были беременная Энн Хэтэуэй в васильковом платье, Люпита Нионго, Зендея и другие звезды картины.

Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

О фильме:

Реклама

«Одиссея» — новый фильм Кристофера Нолана, который режиссер описывает как масштабную мифологическую приключенческую эпопею. Фильм является экранизацией бессмертной поэмы Гомера, и впервые в истории эта фундаментальная история будет представлена в формате IMAX. Его снимали в разных уголках мира с использованием совершенно новой пленочной технологии IMAX, которая должна обеспечить беспрецедентный уровень погружения в мир античной Греции.

В основе сюжета — десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своём пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Нолан собрал для этого проекта один из самых звездных актерских составов последних лет. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Энн Хэтэуэй сыграла его жену Пенелопу, Том Холланд — сына Телемаха, Зендея перевоплотилась в богиню Афину, Роберт Паттинсон сыграл Антиноя, одного из главных женихов Пенелопы, а Люпита Нионго исполнила сразу две роли. Также в фильме снялись Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенни Сафди, Миа Гот и другие известные актёры.

В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

Реклама

Новости партнеров