В необычных платьях известного бренда: Памела Андерсон блистала на Берлинском кинофестивале

Памела Андерсон появилась на Берлинском кинофестивале, где состоялась презентация фильма «Обрезка роз», в котором она сыграла. Это мрачная трагикомедия, где кроме Андерсон появится много других потрясающих актеров, в том числе Каллум Тернер, Эль Фэннинг, Джейми Белл и Райли Кио.

Презентовать свой новый фильм Памела решила в Германии в образах от Carolina Herrera. Презентации картины предшествовал фотокол, на который актриса пришла в коротком кейпе из коллекции Resort 2026.

Наряд отличается насыщенным цветочным жаккардовым узором с контрастным черным бархатным подолом.

Платье казалось необычным и довольно драматичным, а надела Андерсон его в сочетании с черными колготками, элегантными туфлями на каблуках и серьгами с камнями. Загадочности актриса добавила с помощью очков с темными линзами.

На вечерней премьере фильма Памела также смогла удивить — удачно соединила классическую элегантность с современной, свежей цветовой палитрой.

Актриса, которая когда-то прославилась на весь мир благодаря сериалу «Спасатели Малибу», выбрала яркое весеннее платье, которое сочетало в себе зеленый и розовый оттенки.

Особой деталью образа актрисы стал плащ также оттенка зеленого, которым она обернулась и он также имел длинный шлейф. Памела дополнила образ зелеными сатиновыми туфлями на каблуках, которые незаметно выглядывали из-под подола юбки.

После многолетнего перерыва в карьере Андерсон вернулась к актерству и кроме картины «Обрезка роз» также снялась в нескольких других фильмах. Недавно актрису также видели в Нью-Джерси во время съемок новой картины на улице.