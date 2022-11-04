В необычных штанах и кроп-топе: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

Американская модель и от недавнего времени еще и писательница Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци на улице в Нью-Йорке, когда вышла на прогулку со своим псом.

На известной модели были широкие штаны с низкой посадкой с принтом, который напоминал камуфляж, а также кроп-топ и куртка светло-желтого цвета. Образ она завершила сумкой от Louis Vuitton и черными ботинками с квадратным мысом.

Также у девушки новая прическа с челкой и более темный оттенок волос. На лице Эмили сделала яркий макияж с красной помадой и румянами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем недавно Ратажковски развелась с Себастьяном Беаром-МакКлардом. Пара пробыла в браке около четырех лет, а причиной расставания стала измена мужа. В этом браке она родила сына Сильвестра, которому старается посвящать много времени.

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