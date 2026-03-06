В необычных туфлях-чулках и с крокодиловой сумкой: новый стильный выход Рози Хантингтон-Уайтли в Париже

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Папарацци подловили Рози Хантингтон-Уайтли, когда она вышла из отеля The Ritz и направлялась на показ бренда The Row, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Модель, как всегда, выглядела стильно. На этот раз она выбрала черную водолазку с высоким воротником и длинными рукавами, под которой была без бюстгальтера, и коричневую замшевую юбку со шнурком, который она надела на шею.

Аутфит Хантингтон-Уайтли дополнила необычными черными туфлями-чулками на устойчивых каблуках, которые выглядели как будто это была обувь без верха и колготы в сетку. В руке Рози несла одну из своих любимых сумок — черную кожаную с крокодильим тиснением и золотой фурнитурой.

У модели была аккуратная укладка с мягкими локонами, макияж с бежевой помадой, черные солнцезащитные очки на лице, золотые браслеты на запястье и кольцо с бриллиантами на пальце.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли на показ бренда Tom Ford в Париже пришла в белом костюме и черном бюстгальтере, которым блеснула перед фотографами.