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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В необычных туфлях на фигурном каблуке: актриса Алекс Борштейн удивила нарядом для красной дорожки

52-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Удивительная миссис Мейзел», за который получила две премии «Эмми», появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алекс Борштейн

Алекс Борштейн / © Associated Press

Алекс Борштейн посетила мероприятие, которое проводилось в рамках PaleyFest и оно было посвящено работам режиссера и сценариста Эми Шерман-Палладино, которая является создательницей многих популярных комедийных сериалов, в частности «Удивительная миссис Мейзел» и «Девочки Гилмор».

Алекс надела для своего выхода твидовый костюм с мини-юбкой жакетом, которые были украшены пайетками. Носила наряд она в сочетании с сетчатыми черными колготками и синим корсетом.

Алекс Борштейн / © Associated Press

Алекс Борштейн / © Associated Press

Особенно креативно в этом луке смотрелись туфли актрисы от бренда John Fluevog Shoes, который создает необычные модели с фигурными каблуками.

Туфли Алекс Борштейн / © Getty Images

Туфли Алекс Борштейн / © Getty Images

Также она позировала на этом мероприятии со своей коллегой по сериалу «Удивительная миссис Мейзел» — актрисой Рэйчел Броснахэн.

Алекс Борштейн и Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Алекс Борштейн и Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Также это мероприятие посетила Лорен Грэм, сыгравшая в сериале «Девочки Гилмор», который также придумала и разработала Эми Шерман-Палладино.

Рэйчел Броснахэн, Эми Шерман-Палладино и Лорен Грэм / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн, Эми Шерман-Палладино и Лорен Грэм / © Associated Press

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