- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
В необычных туфлях на фигурном каблуке: актриса Алекс Борштейн удивила нарядом для красной дорожки
52-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Удивительная миссис Мейзел», за который получила две премии «Эмми», появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе.
Алекс Борштейн посетила мероприятие, которое проводилось в рамках PaleyFest и оно было посвящено работам режиссера и сценариста Эми Шерман-Палладино, которая является создательницей многих популярных комедийных сериалов, в частности «Удивительная миссис Мейзел» и «Девочки Гилмор».
Алекс надела для своего выхода твидовый костюм с мини-юбкой жакетом, которые были украшены пайетками. Носила наряд она в сочетании с сетчатыми черными колготками и синим корсетом.
Особенно креативно в этом луке смотрелись туфли актрисы от бренда John Fluevog Shoes, который создает необычные модели с фигурными каблуками.
Также она позировала на этом мероприятии со своей коллегой по сериалу «Удивительная миссис Мейзел» — актрисой Рэйчел Броснахэн.
Также это мероприятие посетила Лорен Грэм, сыгравшая в сериале «Девочки Гилмор», который также придумала и разработала Эми Шерман-Палладино.