В неоново-синем платье и с крокодиловой сумкой: Сальма Хайек приехала в Париж

В неоново-синем платье и с крокодиловой сумкой: Сальма Хайек приехала в Париж

В столице Франции продолжается Неделя моды.

54-летняя Сальма Хайек и ее 59-летний супруг Франсуа-Анри Пино были запечатлены фотографами перед показом Balenciaga на Парижской неделе Haute Couture сезона осень-зима 2021-2022.

Сальма блистала перед камерами в синем макси-платье, к которому подобрала серые босоножки на каблуках и серую сумку из кожи крокодила на короткой ручке. Актриса уложила длинные волосы легкими волнами, сделала макияж и надела солнцезащитные очки интересной формы. Ее муж Франсуа был в сером костюме, белой рубашке и с темным галстуком.

Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино / Getty Images

На Парижскую неделю моды приехало много знаменитостей. Главред американского Vogue Анна Винтур побывала на модном показе Giorgio Armani Prive, модель и актриса Кара Делевинь посетила шоу Dior, на нем же запечатлели и итальянскую актрису Монику Беллуччи.

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